Mulher fica presa em ferragens após acidente de caminhão na BR-222, em Tianguá

Uma motorista foi resgatada na manhã desta sexta-feira, 20, após ficar presa nas ferragens de um caminhão que tombou enquanto descia uma serra na BR-222, na altura do município de Tianguá, a 318,68 km de Fortaleza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a mulher estava em um pequeno espaço do veículo, onde não conseguia se mexer. Ao longo da ação, que durou cerca de 3 horas e 10 minutos, os agentes tentaram acalmar a vítima, que foi resgatada com vida.