Primas que estavam desaparecidas são encontradas mortas em Tianguá

Polícia investiga relação do duplo homicídio com a morte de uma outra jovem que também estava desaparecida encontrada morta na sexta. Dois adolescentes foram apreendidos

Ato infracional análogo ao crime de homicídio foi lavrado em relação ao dois, ainda na sexta-feira, 5, em relação à morte de Ana Vitória Duarte Pereira Batista, de 20 anos. Ela havia desaparecido no dia 23 de março e o corpo foi encontrado com marcas de violência em um terreno de Tianguá no dia 5.

Os corpos de duas adolescentes de 15 e 18 anos que estavam desaparecidas foram encontrados na manhã desta quarta-feira, 10, em Tianguá , município da Serra da Ibiapaba. A Polícia Civil investiga a relação do duplo homicídio com o assassinato de uma outra jovem , que também estava desaparecida e teve o corpo encontrado na sexta-feira, 5.

Já as primas Eveline Sousa Mendes, de 18 anos, e Marina do Nascimento Sousa, de 15 anos, desapareceram no dia 1º de abril. Os corpos das duas foram localizados na manhã desta quarta-feira, 10, na localidade de Sítio Caracol, na zona rural de Tianguá.



Conforme a família de Eveline, a jovem havia saído de moto com um menino e com uma amiga e não mais foi vista. Já de acordo com a família de Marina, ela foi vista pela última vez no Polo de Atendimento Mario Frota e Maria Anice (Pamma), em Tianguá. Ela havia saído de casa em um moto-táxi.