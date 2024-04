Técnico de enfermagem suspeito de estupro é preso em Tianguá

Junto do suspeito, foi encontrado material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. O homem tirava proveito da profissão para cometer os crimes

Suspeito de estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil, um técnico de enfermagem foi alvo de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Tianguá, a 333,5 quilômetros (km) de Fortaleza.

Ação foi executada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã dessa segunda-feira, 18, em unidade hospitalar do bairro Dom Timóteo. Junto do suspeito, foi encontrado material de teor pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

