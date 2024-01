Imagens pornô falsas de Taylor Swift causam indignação nos EUA

O ataque a Swift, a segunda artista mais ouvida do mundo no Spotify, depois do rapper canadense Drake, pode lançar nova luz sobre o fenômeno.

"O único lado positivo de isso ter acontecido com Taylor Swift é que ela provavelmente tem poder suficiente para aprovar uma legislação que acabe com isso. Vocês estão doentes", escreveu a influenciadora Danisha Carter no X.

O X é uma das maiores plataformas de conteúdo pornográfico do mundo, afirmam alguns analistas, já que suas políticas sobre nudez são mais flexíveis do que as do Facebook ou do Instagram, redes da Meta.

Em um comunicado, o X esclareceu que "publicar imagens de nudez não consensual (NCN) é estritamente proibido" em sua plataforma. "Temos uma política de tolerância zero para esse tipo de conteúdo."

A plataforma, de propriedade do magnata Elon Musk, afirmou que estava "removendo ativamente todas as imagens identificadas e tomando as medidas apropriadas contra as contas responsáveis por publicá-las".

Além disso, destacou que estava "monitorando de perto a situação para garantir que qualquer outra violação seja abordada imediatamente e que o conteúdo seja removido".