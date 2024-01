RJ: Homem confessa ter produzido pornografia infantil com a filha de 2 anos

Um homem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na última quinta-feira, 28, no município de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, por estuprar a própria filha que, na época do crime, tinha 2 anos de idade. O suspeito confessou os abusos à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ) e também admitiu ter gravado as violências.

O suspeito foi reconhecido pela mãe da criança nas imagens analisadas durante a investigação. Segundo a Polícia, o crime teria sido cometido quando a família ainda morava em Rio das Ostras, cidade da Baixada Litorânea carioca. As informações são do g1 Região dos Lagos.