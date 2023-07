Caminhão carregado de areia tomba na BR-222 em Tianguá

Um caminhão carregado de areia tombou na rodovia BR-222, no município de Tianguá, a 333,5 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 28, por volta das 11h55min. O veículo fechou os dois trechos da via, deixando o fluxo no local interditado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um guincho está no trecho para realizar a remoção do veículo. Ainda não há previsão para liberação do trânsito da rodovia, que dá acesso às cidades de Martinópole, Coreaú e Sobral, além de Ubajara e Viçosa do Ceará.

O POVO solicitou informações à PRF sobre o motivo do tombamento do veículo e feridos. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine