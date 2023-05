Serviços médicos gratuitos são ofertados à população em situação de vulnerabilidade em Tianguá

Diferentes serviços de saúde vão ser oferecidos para a população em situação de vulnerabilidade em Tianguá, no príximo sábado, 3, em ação promovida pelo projeto Cruz da Vida. O catálogo de profissionais à disposição do público conta com dermatologista, clínico geral, fisioterapeuta, pneumologista, otorrinolaringologista, ginecologista e ortopedista. As consultas vão ser realizadas na Faculdade Ibiapaba (Facibi), das 8 às 15 horas.

Os serviços são voltados para a população em situação de vulnerabilidade social e econômica. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, cabendo aos pacientes a apresentação de RG, CPF e exames realizados anteriormente.

Em comunicado, o clínico geral e voluntário do projeto, Antônio Benício Duarte, afirma que os serviços oferecidos são essenciais para que cada vez mais pessoas tenham acesso à saúde de qualidade.

“É honroso participar de uma associação tão preocupada e com uma missão tão bonita, que é fazer chegar a quem mais precisa atendimentos de saúde sem burocracia”, pontua.

A associação Cruz da Vida, responsável pela realização dos serviços, é composta de médicos e outros profissionais da saúde católicos. Desde 2017, já foram realizadas 135 cirurgias e 221 exames. Cerca de 3.200 pessoas foram atendidas.



Serviço - atendimento médico para população em situação de vulnerabilidade em Tianguá

Horário: Das 8 às 15 horas (a distribuição de fichas começa 8 horas)

Onde: Rua Vereador Manuel Frota, 363 - Bairro Planalto (Faculdade Ibiapaba)