Baú de caminhão tomba e destrói poste na rua Costa Barros

Um caminhão trouxe transtornos aos motoristas que precisam transitar pela rua Costa Barros, no Centro, em Fortaleza. Isso porque o baú, estrutura responsável por abrigar a carga transportada pelo veículo, tombou no momento em que o caminhão realizava uma conversão no local.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Mônica Damasceno, da Rádio O POVO/CBN, o incidente teria ocorrido por volta das 14h da última segunda-feira, 4, próximo ao cruzamento das ruas Costa Barros com Vinte e Cinco de Março. O caminhão seguia no local até a manhã desta terça-feira, 5.

A quebra do suporte de sustentação do baú teria sido causada pelo peso da carga transportada pelo veículo. Um poste foi danificado. De acordo com a Enel, o poste será substituído ainda nesta terça-feira, 5, e não há suspensão no fornecimento de energia da região.

O POVO procurou a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) para saber se há uma previsão de quando o veículo será retirado do local. De acordo com o órgão, a demanda está sendo apurada. No local, moradores da região não sabiam informar o paradeiro do motorista.

