Após latrocínio contra homem, quatro suspeitos são capturados em Icó

Após ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar do Ceará, três adultos e uma adolescente de 16 anos foram capturados nessa segunda-feira, 7. A ação ocorreu logo após um latrocínio ser registrado na cidade de Icó e o corpo de um homem ser encontrado. A ofensiva teve apoio do Departamento de Polícia Judiciária Interior Sul (DPJI Sul).

As prisões ocorreram depois das forças policiais serem acionadas para atender a uma ocorrência de achado de cadáver no bairro Conjunto Gama. Na ocasião, o corpo de um homem, de 56 anos, foi localizado às margens de um rio da região. Durante os trabalhos policiais, quatro pessoas suspeitas de envolvimento no delito foram identificadas.

Segundo as investigações realizadas pela Delegacia Regional de Icó, a vítima teria sido atraída pelos suspeitos para ter os seus pertences roubados. Após ser morto, o corpo do homem foi deixado no local. Após buscas, o grupo foi localizado no município de Umari e conduzido à unidade policial.

Na delegacia, Marcos Borges Rodrigues (22); Wesley da Silva Oliveira (22), conhecido como “Baiano”; e Daiane Silva Santos (25) foram autuados em flagrante pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Já para a adolescente de 16 anos, um Ato Infracional análogo aos crimes dos outros indivíduos, exceto pela corrupção de menor. O veículo da vítima também foi localizado e apreendido.

Denúncia



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (88) 3561-5551 da Delegacia Regional de Icó.



As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

