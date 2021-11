Suspeito de tráfico de drogas é preso com armas e entorpecentes em Tianguá

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na noite dessa quinta-feira, 18, no município de Tianguá, a 319 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito foi capturado na própria residência. Com ele, foram apreendidas armas de fogo, munições e drogas.

Enquanto realizavam patrulhamento, os agentes de segurança receberam uma denúncia anônima sobre indivíduos armados em uma residência. Ao se dirigirem ao local, o suspeito tentou fugir ao avistar os policiais, mas foi capturado logo em seguida.

O homem foi identificado como Paulo Henrique Carvalho Sousa, de 29 anos. Ele já possuia passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, injúria e posse de drogas. Com ele, foram encontrados uma sacola contendo um revólver calibre 38, um revólver cal. 32, 13 munições, além de 190 gramas de cocaína, 30 g de crack, uma balança de precisão e dinheiro.

Paulo Henrique foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

