Homem foragido com extensa ficha criminal é preso em Milagres

Um homem considerado foragido pela Justiça cearense foi preso na tarde desta terça-feira, 16, no município de Milagres, a 503 km de Fortaleza. De acordo com as Polícias Civil e Militar do Ceará, o capturado possui passagens pelos crimes de roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, dano e ameaça.

O homem foi identificado como Alexandre Lemos Lima, de 26 anos, também conhecido como “Leléu”. Contra ele, já havia um mandado de prisão condenatória em aberto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Segundo investigações da Delegacia Municipal de Milagres, Alexandre teria cometido o crime em agosto deste ano, em Fortaleza.

Segundo o apurado, após cometer o delito, “Leléu” teria fugido para o Interior Sul para não ser preso. No entanto, na tarde de hoje, 16, ele foi capturado no bairro Socorro, em Milagres. Após ser preso, Alexandre foi colocado à disposição da Justiça.

