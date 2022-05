Torre de telefonia desativada desaba e deixa dois mortos em Tejuçuoca

Bombeiros estiveram no local das 8 às 13h30min para o trabalho de retirada dos corpos entre as ferragens

Uma torre de telefonia desabou e deixou dois mortos na madrugada desta segunda-feira, 2, no município de Tejuçuoca, a 143 km de Fortaleza. Segundo primeiras informações policiais, as duas pessoas faziam a retirada de peças de ferro da torre desativada, quando a estrutura caiu e ocasionou os óbitos das vítimas.

Sobre o assunto Homem morre afogado em Guaiúba após entrar em lago para buscar ave abatida

Bombeiros resgatam jacaretinga no entorno do Açude de Araras, em Varjota

Criminosos matam homem e gato e atiram contra escola em Acopiara

Agentes do Corpo de Bombeiros (CBM-CE) estiveram no local desde as 8 horas desta segunda. A corporação informou que as vítimas ficaram presas embaixo das ferragens. O último corpo foi removido por volta das 13h30mim, e ambos foram encaminhados ao núcleo da Perícia Forense (Pefoce), em Itapipoca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) divulgou que uma equipe da Pefoce compareceu ao local, onde foram coletados indícios que conduzirão as apurações. Agora, a Delegacia Municipal de Itapajé continua as investigações sobre o caso.



Tags