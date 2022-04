Polícia apreende adolescente suspeito de assassinar duas irmãs no Cariri

Duplo homicídio aconteceu na última quarta-feira, 13. Desde então, Polícia Civil fazia buscas para encontrar autores do crime. Além do adolescente apreendido, um outro suspeito ainda está sendo procurado

Um adolescente de 16 anos suspeito de participação no assassinato de duas irmãs em Tarrafas, no Cariri, foi apreendido pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa quinta-feira, 14, no município de Farias Brito, na mesma região. O crime aconteceu na última quarta-feira, 13, quando os corpos das duas vítimas – uma de 17 e outra de 23 anos – foram encontrados em uma residência no sítio Bela Vista, zona rural da cidade.

Segundo a PC-CE, próximo ao local onde as garotas foram assassinadas, os policiais encontraram uma faca, arma que possivelmente teria sido utilizada no duplo homicídio, pois as duas vítimas estavam com marcas de perfurações pelo corpo.

Após ser apreendido pela Polícia, no Distrito de Kicunká, em Farias Brito, o adolescente suspeito de envolvimento no crime foi encaminhado à Delegacia Regional do Crato, onde foi autuado por cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio.

A Delegacia informou que dará continuidade às apurações com o objetivo de capturar um outro indivíduo, já identificado, também suspeito de participar do crime.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional do Crato: (88) 3102 1285

