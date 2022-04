Brasília: repórter da Rede Globo é esfaqueado na frente de casa

Gabriel Luiz, de 28 anos, foi atacado por duas pessoas e teve diversas perfurações; crime aconteceu na noite dessa quinta-feira, 14, no bairro Sudoeste, em Brasília

Um repórter da TV Globo foi esfaqueado em Brasília (DF), em frente ao prédio onde mora. Gabriel Luiz, de 28 anos, foi atacado por dois homens na noite dessa quinta-feira, 14.

Após o ataque, o jornalista conseguiu pedir ajuda a pessoas próximas ao local da ocorrência. Um destacamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado e socorreu Gabriel.

Ele foi levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Gabriel teria chegado ao local consciente, mas com grave hemorragia.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), que gerencia o hospital, informou que só publicará boletim médico com autorização da família. Os parentes já foram contatados pela instituição.



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando o caso. O celular do repórter foi levado pelos criminosos, levando a investigação a considerar a possibilidade de uma tentativa de latrocínio.

No entanto, não está descartada a hipótese de um ataque direcionado, devido à violência aplicada. A faca usada pelos homens foi apreendida próxima ao local do crime.

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) emitiu nota na manhã desta sexta-feira, 15, lamentando o ataque. A entidade cobrou uma investigação rápida do crime, e que seja apurado se o ato tem ligação com o exercício profissional do repórter.

