Caminhão de combustível tomba entre Tarrafas e Cariús neste domingo, 6

O sinistro não envolveu vítimas e um maquinário auxilia no processo de retirada do veículo

Um caminhão carregado de combustível tombou na tarde deste domingo, 6, entre os municípios de Tarrafas e Cariús. Ainda nesta noite, o Corpo de Bombeiros do Ceará acompanhava os serviços no local para retirar o veículo do bordo da pista.

Não houve vítimas após o tombamento. Vídeo enviado pelo órgão mostra um maquinário tentando retirar o veículo da rodovia, mas sem sucesso. Uma máquina com mais força foi acionada para continuar o trabalho. Não houve vazamento do combustível que o veículo carregava.

