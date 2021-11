Ceará tem redução de 41% nas infrações de trânsito durante o feriadão de Finados. Números da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que entre sexta-feira, 29, e a terça-feira, 2, 1.546 autos de infrações foram registrados. Total é inferior ao observado no mesmo período de 2020. Entre as principais autuações estão: 47 pessoas sem cinto de segurança, 51 sem capacete em motocicletas e 232 ultrapassagens proibidas foram registradas.

LEIA MAIS| Caminhoneiros falam em manter greve, mas estradas seguem sem bloqueios

Com um aumento de mais de 160% no número de pessoas e veículos fiscalizados (2.624 veículos e 3.122 pessoas), a PRF registrou também redução no número de acidentes e mortos. Houve também uma redução na quantidade de autuações por infrações de trânsito de cerca de 41%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS| Acidente entre ambulâncias e carro deixa dois mortos na CE-138

Ao todo, foram:

- 373 testes do bafômetro (12 positivos e duas pessoas presas)



- 22 acidentes (27% menor que ao registrado em 2020, com 30)

Este ano, 24 pessoas ficaram feridas e quatro pessoas morreram, enquanto no ano passado foram 35 feridos e quatro mortos. A redução no número de feridos é de 31%.

LEIA MAIS| Praia de Jericoacoara imprópria para banho: Semace considera fator pontual e fará nova análise



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags