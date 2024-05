Adolescente de 13 anos morre em acidente no município de Tamboril

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), duas pessoas trafegavam em uma motocicleta quando um dos pneus teria estourado . As vítimas perderam o controle do veículo.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local.

As duas pessoas foram socorridas a uma unidade hospitalar. Porém, a adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A SSPDS não informou mais detalhes sobre o estado de saúde da segunda vítima.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do acidente, e o caso está a cargo da Delegacia Regional de Crateús.