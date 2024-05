Duas pessoas morrem em acidente de trânsito na CE 166

Em Piquet Carneiro, ocorreu um grave acidente de trânsito na segunda, 6, nas margens da CE 166, no distrito de Bonfim. O condutor do caminhão, um homem de 28 anos, e sua esposa de 25 anos, ambos de Minas Gerais, ficaram presos nas ferragens após o veículo capotar e não resistiram.

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do caminhão em uma curva, resultando no capotamento. O veículo estava carregado com farelo de soja no momento do acidente.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou o Corpo de Bombeiros Militares de Quixeramobim e, ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram as vítimas já sem vida, presas nas ferragens do caminhão.