Mulher é presa por transporte de drogas entre municípios

Crédito: Divulgação/ Policia Militar do Ceará

Uma mulher foi presa e foram confiscados quase dois quilos de drogas em Tamboril, na microrregião do Sertão de Crateús. Ela foi flagrada em uma linha de ônibus intermunicipal com uma bolsa que continha porções fracionadas de maconha, cocaína e crack. O caso aconteceu nesse domingo, 18, por volta das 18h40min.

Agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados para atender uma ocorrência de uma mulher suspeita, que se deslocava em um ônibus intermunicipal de Santa Quitéria até Nova Russas.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as apurações indicaram que a residência dela funcionava como ponto de comercialização de drogas e que, naquele momento, ela estaria transportando uma carga de drogas em uma bolsa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os agentes abordaram um ônibus às margens da CE-265, nas proximidades do distrito de Holanda, em Tamboril. Durante o procedimento, a suspeita foi identificada como Eliane Ambrósio Martins Linhares, 23, que já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Com ela, foi encontrada uma bolsa com 500 gramas de cocaína, 512 gramas de crack, 973 gramas de maconha, uma tesoura e uma faca de mesa.

A suspeita e o material foram encaminhados à Delegacia Regional de Crateús, onde ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Eliane Ambrósio está à disposição da Justiça.