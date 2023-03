Adolescente de 15 anos morre afogada em riacho de Tamboril

A adolescente Luana Lima de Sousa, 15, morreu na noite de domingo, 19, ao atravessar um riacho no município de Tamboril, a 294,8 km de Fortaleza. De acordo com uma nota de pesar publicada no Instagram da escola em que Luana estudava, a menina atravessava o riacho, na localidade de Barro Branco, quando foi arrastada pela correnteza.

“Querida por todos os colegas da escola, era nossa aluna da turma do 2º ano de Design de Interiores. Manifestamos nossos sentimentos a todos os familiares e amigos”, diz o texto postado pela Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Antônio Mota Filho.

Na segunda-feira, 20, colegas de Luana fizeram homenagens em memória dela.

A página mantida pela turma da aluna também postou um texto lamentando a morte. “Sentiremos saudades da sua risada contagiante, da sua beleza incrível, das suas danças memoráveis e da sua presença ao nosso lado.”

O POVO entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para saber mais informações sobre o acidente. No entanto, a corporação não foi acionada para atender à ocorrência.



