Enfermeira é esfaqueada no pescoço por ex-companheiro no interior do Ceará

Uma enfermeira de 22 anos foi esfaqueada no pescoço pelo ex-companheiro e sobreviveu ao ataque nesta terça-feira, 26. O crime aconteceu em Tabuleiro do Norte, a 217, 2 km de Fortaleza. O indivíduo de 29 anos não aceitava o fim de relação, conforme a investigação. Ao pensar que a mulher estava morta, ele cometeu suicídio em seguida.

A mulher e o agressor que morreu têm os nomes preservados para que ela não seja identificada. Ela foi socorrida a uma unidade de saúde em Limoeiro do Norte, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Russas.

Sobre o assunto Mulher é morta pelo marido no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza

Mulher é internada após ser ferida com 11 facadas pelo próprio companheiro

Caso Efigênia: julgamento de acusado de assasinato será em 12 de maio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se pronunciou por meio de nota confirmando a tentativa de feminicídio seguida de suicídio, na zona rural de Tabuleiro do Norte.

Equipes da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Tabuleiro de Norte da PC-CE, informou a SSPDS.



Tags