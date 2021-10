Irmão do prefeito de Tabuleiro do Norte é morto a tiros no Centro do município

O irmão do prefeito de Tabuleiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, Ricardo Nestor Rotsen Rabelo Vasconcelos, de 48 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta quinta-feira, 28, no Centro do município. Ele, que também era Secretário Municipal de Assuntos Institucionais e Políticos, estava na loja de conveniência de um posto de combustível quando foi assassinado.

Conforme informações da Polícia Militar, um homem ainda não identificado chegou ao local em uma moto modelo Honda Bros, de cor branca, e ordenou que as pessoas que estavam no estabelecimento, localizado ao lado da Igreja Matriz da cidade, se abaixassem. Em seguida, o criminoso atirou cerca de cinco vezes contra Ricardo, fugindo em seguida. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima chegou a ser socorrida a um hospital da região, mas não resistiu e foi a óbito.



Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. A SSPDS informou que o policiamento na região foi reforçado e que "as buscas foram intensificadas com o objetivo de localizar e capturar os suspeitos de praticarem o crime".



Equipes do Comando Tático Rural (Cotar) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) reforçam as buscas. A Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte e a Delegacia Regional de Russas trabalham no caso. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.



Em nota oficial, a Prefeitura de Tabuleiro do Norte manifestou pesar pela morte de Ricardo. Luto de três dias foi decretado no Município. "Neste momento de dor prestamos nossas condolências a seus familiares e amigos", diz a nota.



Ricardo era irmão de Rildson Vasconcelos (PP), atual chefe do Executivo Municipal. Ele também era filho de Nestor Vasconcelos, que também foi prefeito de Tabuleiro, entre 1993 e 1996, além de ter sido suplente do senador Mauro Benevides, entre 1988 e 1996.



Denuncie

Telefone da Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte: (88) 3424.3811

Telefone da Delegacia Regional de Russas: (88) 3411.8567

WhatsApp da Delegacia Regional de Russas: ‪‪‪(85) 98616.6688

Disque-Denúncia da SSPDS: 181

Whatsapp do Disque-Denúncia da SSPDS: (85) 3101.0181

O sigilo e o anonimato são garantidos



