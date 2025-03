Homem é preso após ser filmado matando filhote de gato em Mombaça

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira, 3, após praticar maus-tratos e matar um filhote de gato em Mombaça, município a 304 km de Fortaleza.

A agressão foi registrada por uma pessoa que conversava com o suspeito no momento do crime. As imagens foram divulgadas e geraram repercussão e indignação nas redes sociais.