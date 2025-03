Homem filmado matando filhote de gato é solto após audiência de custódia

O homem de 42 anos preso após ser filmado matando um filhote de gato no município de Mombaça , a 304 quilômetros de Fortaleza, foi solto pela Justiça durante audiência de custódia. A prisão do indivíduo aconteceu na segunda-feira, 3.

Uma pessoa filma o homem enquanto ele comete o crime. É possível ouvir a pessoa que grava as imagens pedindo que o indivíduo não mate o animal, no entanto, ele arremessa o filhote no chão.