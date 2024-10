CE: Colisão entre dois carros deixa três pessoas mortas na BR-222

As duas vítimas carbonizadas foram retiradas por uma composição dos bombeiros e encaminhadas à Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que esteve no local do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), duas vítimas ficaram carbonizadas, sendo um idoso, de 95 anos, e um homem de 61. A outra vítima tinha 72 anos.

Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas mortas e quatro feridas na noite desse domingo, 6. O acidente aconteceu na BR-222, na localidade do Sítio Rancho Alegre, no município de Solonópoles , a 278,78 quilômetros de Fortaleza .

As quatro pessoas feridas foram conduzidas a uma unidade hospitalar em Solonópole. As vítimas foram identificadas como Kevin Rodrigues Campos, 9 anos, Antônia Alessandra Rodrigues, 34, Jessica Pinheiro Veloso, 27, e Maria Luzinete Pinheiro, 66.

Um dos veículos vinha no sentido do município de Milhã para Solonópole e um outro, ainda não identificável, na direção Solonópole-Milhã. Os feridos vinham todos no veículo de modelo T-Cross. Segundo relatos de populares, o condutor do carro se evadiu do local.

A equipe de bombeiros composta pelo terceiro sargento Vladimir, comandante da guarnição, e soldados Ataliba e Rômulo, afirmaram que devido à gravidade do fato um dos veículo envolvidos não foi identificado.