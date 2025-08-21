Incêndio em depósito de reciclagem persiste após 24 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros

Incêndio registrado em depósito de reciclagem em Sobral / Crédito: divulgação/ Corpo de Bombeiros

Um incêndio registrado em um depósito de reciclagem persiste por pelo menos 24 horas, em Sobral, a 233 quilômetros de Fortaleza. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares de Sobral recebeu o chamado, via Coordenadoria Integrada de Operações Especiais (Ciops) sobre um incêndio a uma edificação comercial na noite dessa quarta-feira, 20.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os profissionais iniciaram o combate no depósito às 22h51min. Não havia pessoas no prédio quando o fogo começou. O estabelecimento fica em frente à Vila Olímpica e, no local, as equipes constataram que as chamas atingiam resíduos inflamáveis, sólidos e derivados de petróleo, o que resultou a perda total da edificação, destruição de equipamentos e tambores de combustível. Conforme a corporação, houve atuação das guarnições de socorro e salvamento com viaturas de combate a incêndio e apoio logístico. Aproximadamente 40 mil litros de água das viaturas foram usados no combate ao fogo.

A operação foi reforçada com 16 mil litros fornecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Ainda foi disponibilizada uma retroescavadeira para remoção de entulhos. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e Defesa Civil de Sobral atuaram no local. Bombeiros militares de folga também auxiliaram nas ações. Fogo foi controlado parcialmente durante a madrugada desta quinta-feira, 21. No entanto, há materiais inflamáveis e o surgimento de novos focos. O combate segue em andamento na noite desta quinta-feira. São 12 bombeiros militares, três Auto Bomba Tanque, uma viatura de salvamento, além de caminhões-pipa e máquinas que realizam a retirada de escombros e materiais em chamas.