Incêndio em depósito de reciclagem persiste após 24 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros

Incêndio em depósito de reciclagem persiste após 24 horas de trabalho do Corpo de BombeirosFogo chegou a ser parcialmente controlado na madrugada desta quinta-feira, 21, mas novos focos surgem devido à presença de material inflamável no local
Um incêndio registrado em um depósito de reciclagem persiste por pelo menos 24 horas, em Sobral, a 233 quilômetros de Fortaleza. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).
A Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares de Sobral recebeu o chamado, via Coordenadoria Integrada de Operações Especiais (Ciops) sobre um incêndio a uma edificação comercial na noite dessa quarta-feira, 20.
Os profissionais iniciaram o combate no depósito às 22h51min. Não havia pessoas no prédio quando o fogo começou.
O estabelecimento fica em frente à Vila Olímpica e, no local, as equipes constataram que as chamas atingiam resíduos inflamáveis, sólidos e derivados de petróleo, o que resultou a perda total da edificação, destruição de equipamentos e tambores de combustível.
Conforme a corporação, houve atuação das guarnições de socorro e salvamento com viaturas de combate a incêndio e apoio logístico. Aproximadamente 40 mil litros de água das viaturas foram usados no combate ao fogo.
A operação foi reforçada com 16 mil litros fornecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Ainda foi disponibilizada uma retroescavadeira para remoção de entulhos.
A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e Defesa Civil de Sobral atuaram no local. Bombeiros militares de folga também auxiliaram nas ações. Fogo foi controlado parcialmente durante a madrugada desta quinta-feira, 21. No entanto, há materiais inflamáveis e o surgimento de novos focos.
O combate segue em andamento na noite desta quinta-feira. São 12 bombeiros militares, três Auto Bomba Tanque, uma viatura de salvamento, além de caminhões-pipa e máquinas que realizam a retirada de escombros e materiais em chamas.
Conforme o Corpo de Bombeiros, não há previsão para a finalização dos trabalhos.
Incêndios em edificações comerciais reduzem 12%
Nos primeiros cinco meses de 2025, o Corpo de Bombeiros registrou 234 incêndios em edificações comerciais. Os números são de janeiro a maio de 2025, enquanto o mesmo período de 2024 apresentou 266 casos. Houve queda de 12%.
Fortaleza lidera as ocorrências com 29,1%, seguido de Caucaia 4,7% e Juazeiro do Norte 4,3%.
A corporação alerta para que as pessoas que presenciarem incêndios não tentem apagar chamas sem equipamento adequado e que acione o 193 em emergências.