Hospital e funerária são condenados a indenizar família após troca de corpos

O Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca do Crato determinou que o Hospital São Camilo e a Funerária Afagu Serviços Ltda indenizem em R$ 10 mil uma moradora da cidade, após a troca de cadáveres que resultou na entrega equivocada de corpos a famílias distintas. Leia também | Polícia cumpre 88 mandados contra facção criminosa cearense



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O episódio ocorreu em agosto de 2024, quando o pai da dona de casa faleceu durante o trajeto para Fortaleza. Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o corpo foi levado ao Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, mas, por erro administrativo, acabou sendo encaminhado para a funerária Afagu, acionada para recolher outro paciente falecido na mesma data. O procedimento correto deveria ter sido realizado pela Empresa Vida Ltda., plano funerário contratado pelos familiares. Corpo foi devolvido ao hospital após a família perceber a troca A Afagu chegou a realizar o processo de conservação do corpo e enviá-lo para outra família, que notou a troca e devolveu o cadáver ao hospital. O engano comprometeu o velório planejado, gerando ainda mais sofrimento aos parentes, que denunciaram o caso à Justiça.

Durante o processo, a Empresa Vida conseguiu comprovar que não participou do equívoco, ainda segundo o TJCE. Já o hospital e a funerária trocaram acusações entre si, cada um tentando atribuir responsabilidade ao outro. O juiz Ângelo Bianco Vettorazzi, responsável pela decisão publicada no último dia 5 de agosto, entendeu que ambas as instituições falharam na prestação do serviço. Não houve comprovação de que os protocolos de identificação dos corpos foram seguidos de forma adequada O magistrado destacou que as próprias empresas reconheceram a necessidade de implementar novos procedimentos após o caso, o que reforçou a caracterização da falha.