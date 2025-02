Carnaval: empresas de ônibus vão ofertar 181 viagens saindo de Fortaleza; veja destinos mais procurados

A expectativa é que o dia com maior fluxo de passageiros seja esta sexta-feira, 28 / Crédito: FERNANDA BARROS

A estimativa é de que 54.164 passageiros embarquem nas rodoviárias da Capital durante esse período, o que representa um aumento de 13% no fluxo de viajantes em relação à média.

O dia com maior fluxo de passageiros deverá ser a sexta-feira, 28. Segundo Newton Fialho, gerente da Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários da Capital, aproximadamente 15.188 usuários do transporte rodoviário devem embarcar nessa data. Conforme estimativa da Arce, até o dia 5 de fevereiro, 2.283 viagens devem ser realizadas, incluindo deslocamentos extras e normais. O número representa um aumento de 9% em relação à média normal. Viagens de ônibus no Carnaval: confira os principais destinos e dicas de embarque Em 2025, a expectativa da Arce é de que haja um aumento de 2% no número de pessoas que irão viajar para alguma cidade do Ceará e de outros estados, em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre os destinos mais procurados pelos foliões para viagens de ônibus no Ceará, os municípios de Sobral, Aracati, Canindé, Juazeiro do Norte e Quixadá são os que devem receber mais passageiros vindos da Capital. No caso dos passageiros que optaram por viagens interestaduais, os destinos no Nordeste despontaram, tendo sido os mais procurados: Recife (PE)

Natal (RN)

Teresina (PI)

João Pessoa (PB)

Parnaíba (PI) Para garantir a viagem, a recomendação é para que os passageiros comprem seus bilhetes de passagem com antecedência e cheguem ao Terminal Rodoviário com 1h de antecedência. Na área de embarque, a orientação é para que os passageiros cheguem aproximadamente 30 minutos antes.