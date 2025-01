Mulher é presa em Sobral com 3 kg de haxixe e skunk em ônibus vindo do Pará

A Polícia Rodoviária Federal no Ceará (PRF-CE) prendeu uma mulher que transportava 3 quilos de drogas em um ônibus interestadual. Abordagem ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 31, no km 221 da BR-222, em Sobral. Conforme o órgão, a mulher embarcou no estado do Pará e tinha como destino Fortaleza. A droga foi encontrada na bagagem de mão da suspeita.

A abordagem ocorreu em frente ao posto da PRF do Município, durante uma fiscalização de rotina focada no transporte de passageiros. Os agentes da PRF pararam um ônibus que fazia a linha Marabá (PA) x Fortaleza (CE) para averiguações.