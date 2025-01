Engenheiro natural de Guiné-Bissau é suspeito de estelionato no setor de energia solar em Sobral

Imagem de apoio ilustrativo. Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu o homem de 36 anos em Sobral / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um engenheiro elétrico foi preso em uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), no município de Sobral, a 233,78 km de Fortaleza. Natural de Guiné-Bissau, o homem é suspeito de estelionato no setor de energia solar contra cinco vítimas no Município. Segundo investigações do Núcleo de Investigação Generalista (NIG), da Delegacia Municipal de Sobral, o homem de 36 anos já possui antecedentes criminais por estelionato e violência doméstica.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem utilizava documentação falsa e táticas de manipulação, prometendo serviços de instalação que nunca se concretizavam. De acordo com as investigações, ele usava justificativas técnicas e comunicação dispersa para atrasar os serviços.