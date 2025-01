Incêndio atinge box de ervas medicinais no Mercado Público de Sobral

Um incêndio atingiu um box de ervas medicinais no Mercado Público de Sobral, a 233,78 quilômetros de Fortaleza, neste domingo, 5. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada para a ocorrência via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Ninguém ficou ferido.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que as chamas tomaram todo o espaço comercial. Antes da chegada dos bombeiros, o vigilante do mercado e outros populares tentaram apagar o fogo com extintores, mas não conseguiram.