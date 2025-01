180 kg de maconha "skunk" escondidas em pneus são apreendidas em Sobral

Droga estava sendo transportada para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte (RN). Caso foi registrado neste sábado, 4

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 180 kg de maconha do tipo “skunk” escondidas em seis pneus na manhã deste sábado, 4, no município de Sobral, a 233,78 quilômetros de Fortaleza. A droga estava sendo transportada por uma caminhonete quando o condutor foi abordado por agentes policiais.

O entorpecente tinha como destino a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte (RN). Aos agentes, o motorista do veículo de modelo S10, que viajava acompanhado da esposa, informou que seu serviço foi contratado na cidade de Santa Inês, no Maranhão (MA).