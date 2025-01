Homem fica ferido após cair de brinquedo em parque de diversões em Sobral

Os responsáveis para o parque afirmam que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem ficou ferido após cair de um brinquedo conhecido como “crazy dance”, em um parque de diversões, localizado na Arena Aeroporto, em Sobral, a 233,78 km de Fortaleza. O acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira, 1º, por volta das 20h. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para a ocorrência. Em nota, o Samu afirma que a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) chegou a ser acionado para auxiliar no socorro às vítimas, mas não precisou atuar. De acordo com informações dos Bombeiros, ninguém ficou preso às ferragens.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver um homem de blusa vermelha saindo da área de operação do brinquedo e correndo em direção a um outro homem, de camisa cinza. A vítima aparece caída de costas no chão, com as mãos sobre a barriga. Confira o vídeo