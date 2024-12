Registro de TCO é implantado pela Polícia Militar do Ceará

PMCE começa a lavrar TCO em ocorrências. Na manhã desta segunda-feira ocorreu uma simulação da nova modalidade, no Quartel do Comando Geral (QCG), na CISP / Crédito: FERNANDA BARROS

O registro dos Termos Circunstânciados de Ocorrências (TCO) foi implantado pela Polícia Militar do Ceará oficialmente nesta segunda-feira, 30, penúltimo dia do ano, por meio de uma solenidade no Quartel do Comando Geral (QCG). A nova atribuição da corporação é de realizar o procedimento, que antes era feito na Delegacia de Polícia Civil, por um delegado, com um software criado especificamente para a lavratura desse registro. A maior parte dos casos de TCO são crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça, perturbação de sossego alheio, desacato e desobediência.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, esteve à frente do evento com o comandante geral da PMCE, Klenio Savyo, além de representantes do Tribunal de Justiça do Ceará, Ministério Público do Ceará e da Perícia Forense.

A nova atribuição será implantada, inicialmente, como um projeto piloto, que terá início com casos de perturbação de sossego alheio, o conhecido "som alto", que é oriundo de festejos e paredões de som. Esse tipo de ocorrência, normalmente é atendida pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA), que também possui equipamentos específicos para verificar se o limite de som está excedido ao que permite a lei. O secretário da SSPDS apontou, durante coletiva de imprensa, que dois terços dos estados brasileiros adotam o TCO registrado por policiais militares. Essa iniciativa é um atendimento à lei 9.099, que diz que o processo "orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação", aponta o artigo 2º. Roberto Sá descreve que a realidade geográfica do Ceará, a distância entre os municípios, faz com que os policiais precisem se deslocar para delegacias, ficando ausentes dos respectivos locais de serviço. O gestor aponta a possibilidade de, por meio da atribuição, ter a Polícia Militar presente por mais tempo e com a possibilidade de utilizar a tecnologia para fazer um registro, que é encaminhado ao Poder Judiciário, "com todo o respaldo da legalidade. É um avanço. Dá celeridade à Polícia Militar para que possam realizar os registros dos crimes de menor potencial ofensivo", descreve.

O gestor da Segurança explica a PMCE usará um software que a Secretaria Nacional de Segurança Pública adota, uma iniciativa que faz parte da doutrina do Ministério da Justiça. A partir do projeto piloto realizado nesse software serão feitos ajustes importantes. O comandante geral da Polícia Militar, coronel Klenyo Savyo, apontou que o TCO já é lavrado pela Polícia Militar na região norte, mas que naquela região específica, além de dar continuidade ao trabalho, o registro será de forma digital. Já em Fortaleza o projeto piloto será iniciado com o BPMA. Os direcionamentos serão dados observando o interesse público, a legislação e as normas internas. Representante do Tribunal de Justiça, o magistrado Felipe Maia, que atua como juiz auxiliar da Corregedoria, afirma que o projeto atua nas diretrizes da simplicidade e informalidade, e que não faz sentido no mundo digital registrar TCO de forma física deslocando policiais por distâncias enormes.