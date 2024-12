Cearense suspeito de planejar atentado em DF estava em surto, diz família

Conforme divulgado pela imprensa brasiliense, Lucas foi encontrado na divisa entre Goiás e Bahia, dentro de um caminhão no qual havia pedido carona.

Com ele, policiais da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) encontraram uma faca, mas Mayara conta que o objeto, na verdade, era um canivete, adquirido por ele após episódios de roubos aos quais sofreu.



Mayara afirma que a família de Lucas estava em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal para monitorar o caso. Ainda segundo a imprensa do DF, publicações de Lucas no Instagram fazendo menções a supostos "duelos" ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro foram relatadas à Polícia, fazendo com que ele fosse monitorado.