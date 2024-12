Cinco pessoas são presas em Sobral suspeitas de chefiar grupo criminoso

A Policia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão (foto de apoio ilustrativo) / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

A Policia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão em quatro cidades do Ceará e duas do Maranhão na manhã desta segunda, 23. Os alvos são investigados por fazerem parte de um grupo criminoso de origem carioca. A ação ocorreu nas cidades de Sobral, Caucaia, Tianguá, em Fortaleza e nas cidades de São Luís e São Bernardo, no estado do Maranhão. Ela busca o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na Região Norte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo foram sete pessoas presas, cinco delas na cidade de Sobral e dois em flagrante no Maranhão durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

Operação prende cinco suspeitos em Sobral Dois dos cinco suspeitos apreendidos em Sobral são apontados como chefes de um grupo criminoso com atuação no bairro Dom José. Um deles é um homem de 29 anos, que possui antecedentes pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo, roubo e por integrar grupo criminoso. Ele também foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O outro, de 35 anos, possui passagens por homicídio, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e roubo.

Além deles, os policiais civis da Delegacia Regional de Sobral, por meio do Núcleo de Combate ao Crime Organizado e do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), cumpriram dois mandados de prisão preventiva em desfavor de uma mulher de 30 anos e de um homem de 26 anos. Um mandado de prisão preventiva contra um alvo de 28 anos, que possui uma extensa ficha criminal, foi cumprido em uma unidade prisional, pois ele já estava detido. LEIA TAMBÉM | Investigado por chefiar grupo criminoso é preso por estelionato em Itapipoca

Veículos e aparelhos celulares apreendidos A PCCE apreendeu três veículos, 13 aparelhos celulares, um revólver calibre 38, um drone e um notebook. No Maranhão, durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, dois alvos, de 19 e 24 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A Justiça ainda determinou o bloqueio de 18 contas bancárias de investigados. A operação contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciaria do Interior (DPJI) Norte, Delegacia Metropolitana de Caucaia, Delegacia Regional de Tianguà, das equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da PCCE e da Polícia Civil do Maranhão. Sobre a operação A operação teve início no início deste ano para buscar apreender suspeitos, alguns deles lideranças de bairros, envolvidos com organizações criminosas de origem carioca.