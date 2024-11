Investigado por chefiar grupo criminoso é preso por estelionato em Itapipoca

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um homem de 33 anos foi preso preventivamente durante a última terça-feira, 26, no município de Itapipoca , distante 136 quilômetros (km) de Fortaleza , suspeito de golpes de estelionato. Apontado como chefe de grupo criminoso, o capturado teria acumulado R$ 700 mil durante três meses de atuação na cidade.

Esta não seria a primeira vez em que o suspeito aplica este tipo de trama, já que de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ele já responde por outras acusações de estelionato, além dos crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro.

Após a prisão, ele foi direcionado para a Delegacia Regional de Itapipoca, onde ordens judiciais em aberto contra ele foram cumpridas. Ele se encontra à disposição da justiça no momento.

A captura é resultado da operação “Fortuna”, que resultou na prisão do suspeito e no bloqueio de contas bancárias. A Polícia Civil orienta que possíveis vítimas do homem procurem a delegacia mais próxima para relatar os fatos.