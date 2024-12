Sobral inaugura Centro de Referência em Direitos Humanos nesta quarta, 28

O equipamento fica localizado na Casa do Cidadão do Município e deve realizar atendimento às vítimas diretas e indiretas de violações de direitos humanos e outras violências

Nesta quarta-feira, 18, o município de Sobral, distante 233 km de Fortaleza, receberá um Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH). A inauguração, que será realizada a partir das 10h30min, ocorre por meio do Governo do Estado do Ceará em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos do Estado (Sedih).

O equipamento fica localizado na Casa do Cidadão do Município e tem por finalidade estender a atuação em prol dos direitos humanos no Estado por meio do atendimento às vítimas diretas e indiretas de violações de direitos humanos e outras violências.