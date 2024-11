Prazo de consulta pública sobre o patrimônio de Sobral termina na próxima sexta, 29

Interessados devem enviar sugestões e comentários no formulário disponível no site do Iphan

Chega ao fim na próxima sexta-feira, 29, a consulta pública promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre as regras de preservação do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Sobral, no Ceará. A população pode acessar o formulário online, disponível no site do Iphan, para analisar e comentar cada item das diretrizes propostas.

A superintendente do Iphan-CE, Cristiane Buco, destacou a importância da participação popular no processo. "A ideia principal da consulta pública é que a população entenda quais serão as regras que serão utilizadas para preservar o património e participar na sua construção", disse.