Câmara de Sobral aprova PL que proíbe uso de celulares nas escolas

A Câmara Municipal do município de Sobral aprovou o projeto de lei que proibe o uso de celulares e outros equipamentos com telas pelas crianças nas escolas. A informação foi publicada nas redes sociais do atual prefeito Ivo Gomes (PSB), na tarde desta sexta-feira, 22.

De acordo com o gestor municipal, a lei é válida tanto para a rede municipal quanto para rede privada de ensino.