Homem fica preso às ferragens após acidente entre carro e ônibus em Sobral

O motorista do carro foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

A 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Sobral foi acionada para realizar o resgate. Os bombeiros utilizaram equipamentos de desencarceramento como tesoura hidráulica e expansor para remover a porta do veículo e retirar o homem das ferragens.

A colisão entre um ônibus e um carro na BR-222, em Sobral , deixou uma pessoa ferida na tarde de sábado, 26. O acidente aconteceu por volta das 17h14min, em frente ao Posto Trevo, próximo à Polícia Rodoviária Federal (PRF). O impacto entre os veículos fez com que o motorista do carro, um homem de 57 anos, natural de Sobral, ficasse preso entre as ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista foi resgatado consciente e orientado, queixando-se de dores nas pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros socorros à vítima. Após o atendimento, o homem foi encaminhado para o hospital.

Equipes da PRF e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram presentes no local do acidente para ajudar no controle e organização do trânsito, além de realizar os procedimentos cabíveis. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.