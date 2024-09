Mulher é resgatada após ficar presa em box de banheiro em Sobral

Uma mulher foi resgatada após ficar presa no box do banheiro de sua casa em Sobral, a 233,78 quilômetros (km) de Fortaleza. Ocorrência foi atendida nessa sexta-feira, 6, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Na residência da mulher, os agentes constataram que o vidro do equipamento estava solto e ameaçava cair, o que dificultou a saída da vítima. A guarnição observou que o incidente foi causado por uma roldana quebrada na porta.