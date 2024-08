Homem acusado de esfaquear esposa é condenado a 12 anos de prisão em Sobral

Um homem acusado de esfaquear a esposa foi condenado a 12 anos e seis meses de prisão pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral, nesta quarta-feira, 28. O feminicídio aconteceu em 2022, na zona rural do município de Alcântaras. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o condenado não terá direito a apelar da decisão em liberdade.



Na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), consta que o casal havia reatado o relacionamento em outubro de 2022 e foi a uma festa. No local, o homem ouviu que a mulher havia se relacionado com outro homem, enquanto o casal estava separado. O fato teria gerado discussão e, na residência deles, o condenado acabou esfaqueando a vítima várias vezes na região do pescoço. Após cometer o crime o homem tentou tirar a própria vida com outra faca.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na residência, a Polícia encontrou o homem com a arma branca alojada no peito, mas ainda com vida. Ele foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde. Segundo as autoridades, o homem e a vítima já tinham uma relação de três anos e um filho de dois anos.