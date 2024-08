Menino de 10 anos inclui nome de pai socioafetivo na certidão: 'Amor só vai aumentar'

O pequeno Davi Lucas, de 10 anos, realizou o sonho de ter o campo com o nome do pai preenchido em sua certidão de nascimento. Ele foi uma das 19 crianças de Sobral que tiveram os nomes dos pais inseridos em suas certidões de nascimento na campanha “Meu Pai Tem Nome”, realizada pela Defensoria Pública do Ceará.

“A gente foi muito criticado quando falou que ia registrar o Davi no meu nome. Diziam que quando a gente terminasse eu ia ter que pagar pensão. A maioria das pessoas só quer saber de dinheiro, mas o que trouxe a gente aqui foi o amor. Se um dia a gente se deixar, eu vou ser o pai dele do mesmo jeito”, projeta o pintor.

"A gente contou para ele que o Martonio não era pai de sangue e ele disse que pai é quem dá amor e cuida. Então, acho que agora o amor só vai aumentar", prevê a mãe.



A família de Davi foi a primeira a chegar na sede da Defensoria Pública de Sobral, às 7h10min da manhã deste sábado, 10.

“Eu sempre gostei de criança e brinco dizendo que me apeguei mais a ele do que a ela. Tem uns cinco anos que quero registrar ele no meu nome porque me dói muito ver como ele fica triste quando o pessoal cobra o nome do pai na certidão. Mas eu tinha medo de o pai biológico aparecer. Conseguir fazer isso agora é muito gratificante, porque esse menino é um anjo. Ele me mudou completamente. Ele é uma benção”, acrescenta Martonio, pai socioafetivo de Davi.