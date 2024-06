Dois suspeitos são mortos em confronto com a PM em Sobral e três são capturados

Dois suspeitos de crimes em Sobral, no interior do Ceará, foram mortos em confronto com a Polícia Militar na terça-feira, 25. Outros dois adultos foram presos e um adolescente foi apreendido na operação realizada na localidade de São José do Torto.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) receberam informações de que um grupo criminoso estaria escondido em uma casa da zona rural de Sobral. Eles eram suspeitos de crimes na região conhecida como Torto de Cima.