Estudante de gastronomia é morto a tiros em Sobral próximo a faculdade

As investigações são realizadas pela Delegacia Regional de Sobral. Velório da vítima ocorre nesta quarta-feira, 26, no distrito onde morava

O estudante José Matheus Mendes Magalhães, 26, foi morto a tiros na tarde dessa terça-feira, 26, em Sobral, no Ceará. O jovem cursava gastronomia em uma instituição de ensino privada. O crime ocorreu próximo a sede da faculdade, no bairro Dom Expedito.

O Centro Universitário Inta (Uninta) publicou uma nota lamentando o ocorrido. “O Uninta informa que está em contato direto com a Polícia Civil, em apoio às investigações, disponibilizando todas as imagens de suas câmeras externas de segurança para auxiliar na identificação dos suspeitos e na elucidação dos fatos”, afirma no texto.