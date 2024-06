Vereador tem casa invadida e roubada em Sobral; vítima foi amarrada por criminosos

A ocorrência foi registrada durante a madrugada do último sábado no sítio do vereador localizado em Jordão distrito de Sobral

O POVO apurou com uma fonte policial que os suspeitos ameaçaram tirar a vida da vítima. Os criminosos teriam chantageado o vereador com o argumento de que eles teriam sido contratados por R$ 60 mil para assassinar o homem e que não seria morto caso pagasse o valor.

Na madrugada do último sábado, 1º, o sítio do vereador de Sobral Francisco Rogério Bezerra Arruda (PSB) foi invadido por três criminosos armados, conforme o Boletim de Ocorrência (B.O.) que O POVO teve acesso. Os suspeitos renderam a vítima e anunciaram o assalto. O vereador foi amarrado pelos punhos e tornozelos. A residência é localizada em Jordão, distrito de Sobral.

Ainda de acordo com o B.O, na quinta-feira, 30, anterior à ocorrência, o cachorro do homem foi envenenado. O vereador acredita que a morte do animal pode estar relacionada ao crime do último sábado, conforme registrado no documento policial.

A Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) afirmou, em nota, que a Polícia Civil investiga as circunstâncias de um roubo em residência. De acordo com a pasta, as diligências estão a cargo da Delegacia Regional de Sobral.