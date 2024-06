Polícia iraniana prende 35 pessoas em reunião de 'satanistas'

As autoridades iranianas prenderam 35 pessoas que participavam de uma "reunião de uma rede de satanistas" na província de Khuzistão, no sudoeste do país, informou a agência de notícias nacional Isna neste sábado (1º).

No local da operação, foram encontrados "sinais e símbolos de satanismo, álcool e drogas", afirmou o relatório.

No total, "31 homens e quatro mulheres presentes no local" foram detidos e encaminhados para as autoridades judiciais, disse o chefe da polícia da cidade de Dezful, no Khuzistão, citado pela Isna.