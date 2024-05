Núcleo de estudantes da UVA oferecerá atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda

Alunos e professores do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) realizarão atendimento gratuito para a Declaração do Imposto de Renda 2024. O serviço é destinado a pessoas físicas e Microempreendedores Individuais que moram no município de Sobral, na região Norte, e adjacências.

A professora Marta Chaves, do curso de Ciências Contábeis da UVA, conta que o objetivo é atender contribuintes hipossuficientes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Dentro desse cenário, a gente conhece a dificuldade relativa à declaração do imposto de renda, então passaremos um mês com este serviço. Os atendimento serão realizados no campus Betânia na sala do NAF, no bloco de Ciências Contábeis, de segunda a quinta-feira, das 8 às 11 horas”, explica.