Fortaleza terá auxílio ao cidadão na reta final da declaração do Imposto de Renda

Os contribuintes em Fortaleza vão contar com auxílio presencial para declarar o Imposto de Renda 2024 nesta reta final de envios das informações à Receita Federal.

É que a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) e o Sindicato das Empresas Contábeis (Sescap) realizam a campanha Declare Certo 2024 com orientações do IRPF, no shopping Iguatemi Bosque, nesta quinta-feira, 25, Dia do Profissional Contábil.

Na capital cearense, o evento é realizado pelo Sescap, das 10h às 22h, na praça da primeira etapa, em frente à loja da Vivo e da CVC do centro de compras.